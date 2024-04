Mercato : Un gros coup du PSG relancé par l’UEFA ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé étant sur le départ, le PSG aurait déjà établi son plan de vol sur le mercato pour le remplacer. Le club de la capitale rêve notamment toujours de Bernardo Silva pour son milieu de terrain. Le joueur de Manchester City serait également ciblé par le FC Barcelone. Mais le club catalan pourrait bien se retrouver pénalisé par l'UEFA dans ce dossier.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat se termine à l’issue de la saison et il n’a pas l’intention de le prolonger. Le club de la capitale se serait d’ailleurs fait une raison et aurait déjà établi son plan de vol pour le prochain mercato estival. Les Rouge-et-Bleu souhaiteraient se renforcer partout.

Le PSG et le Barça s’arrachent Bernardo Silva

Au milieu de terrain, Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG rêvait toujours d’un certain Bernardo Silva. Mais le milieu offensif serait également dans le viseur du FC Barcelone. Cependant, le club blaugrana pourrait bien se faire plomber par l’UEFA dans ce dossier.

Le Fair Play Financier va tout relancer ?