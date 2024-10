Mercato : Un duo de choc est annoncé à l’ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour quasiment 10M€ cet été, Lucas Stassin représente l’avenir de l’ASSE. Cependant, ses débuts sont déjà prometteurs et Mevlut Erding se réjouit que les Verts puissent compter sur «deux très bons attaquants» puisqu’Ibrahim Sissoko est également sur une bonne dynamique.

Malgré le début de saison délicat de l'ASSE, Mevlut Erding a vu quelques bonnes choses dans l'effectif stéphanois notamment dans le secteur offensif où l'ancien attaquant du PSG apprécie les qualités d'Ibrahim Sissoko et Lucas Stassin.

«Il y a deux bons attaquants»

« L'autre offensif qui me plaît beaucoup, c'est Lucas Stassin. Sissoko a quand même inscrit un doublé important à Nantes. C'est un joueur important pour l'ASSE. En fait, il y a deux bons attaquants. Ils sont peut-être sous-estimés parce qu'on ne les connaît pas. Le grand public ne les connaît pas », lâche l’ancien buteur de l’ASSE au micro de l’émission Sainté Night Club sur YouTube, avant de poursuivre.

«C'est un avantage qui peut être intéressant»

« Lucas Stassin a une marge de progression énorme. Que ce soit Sissoko ou Stassin, ils vont découvrir la Ligue 1. Plus les matchs vont aller, plus on va voir la qualité de ses attaquants. Notamment Lucas Stassin, il est plein de qualité. Je le vois tout de suite, je l'ai vu immédiatement quand j'ai vu Stassin sur la pelouse. Ils ont des profils très différents en plus. C'est un avantage qui peut être intéressant », ajoute Mevlut Erding.