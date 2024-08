Mercato : «Un des meilleurs du monde» signe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG est notamment allé chercher Willian Pacho pour 40M€ en provenance de l’Eintracht Francfort. Méconnu du grand public, l’international équatorien devrait former la charnière centrale avec Marquinhos. Et du côté de l'Équateur, ce n’est pas vu comme une surprise puisqu’il est présenté comme un des meilleurs défenseurs centraux du monde dans sa catégorie d’âge.

En quête d'un défenseur axial gauche durant le mercato estival, le PSG a décidé de lâcher 40M€ pour le transfert de Willian Pacho qui débarque en provenance de l'Eintracht Francfort. Méconnu du grand public, l'international équatorien est toutefois très coté dans son pays comme le souligne José Alberto Molestina, qui travaille pour le média DeUnaSF.

Pacho, le gros coup du PSG ?

« L’Independiente est une équipe qui joue avec une ligne de trois défenseurs centraux positionnés assez haut, qui pressent un peu et qui ont la possession du ballon, donc il est essentiel que les défenseurs centraux fassent de bonnes sorties de balle et Willian Pacho remplit toutes ces conditions. Ceux qui le connaissent depuis son enfance ne sont pas surpris, ses statistiques sont exceptionnelles, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux U23 du monde avec un autre équatorien, Piero Hincapie », révèle le journaliste équatorien dans des propos accordés à Foot Mercato, avant de poursuivre.

«C'est l’un des meilleurs défenseurs centraux U23 du monde»

« C’est une bonne question, je pense qu’il y aura une concurrence saine entre les deux. L’Équateur sait qu’il possède deux défenseurs centraux de haut niveau. Je pense que Willian est plus rapide et qu’il peut donc avoir un avantage important à ce niveau. Willian est un titulaire indiscutable, il est aussi multifonctionnel puisqu’il peut jouer comme arrière droit, comme arrière gauche et même comme libéro dans une défense à trois. Je ne sais pas s’il est déjà un leader, mais c’est un joueur clé de cette nouvelle génération. Ses chiffres ne mentent pas, il a tout pour réussir dans l’élite », ajoute José Alberto Molestina.