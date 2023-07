Mercato : Un crack dit oui, le PSG se met à rêver

Thibault Morlain

Cet été, le PSG a accueilli 6 nouveaux joueurs tandis que Xavi Simons reviendra lui l’été prochain de son prêt. L’effectif de Luis Enrique a considérablement été renforcé et ce n’est pas encore terminé à Paris. En effet, le club de la capitale veut se renforcer offensivement. Outre un buteur, le PSG veut un ailier droit. Et voilà que le transfert de Bradley Barcola (OL) se précise un peu plus.

Sur ce mercato estival, le PSG a encore des priorités et elles sont identifiées. Luis Campos travaille ainsi pour offrir à Luis Enrique un buteur ainsi qu’un ailier droit. Pour ce qui est de la quête pour le dernier poste cité, la priorité se nomme Bernardo Silva. Mais face aux négociations difficiles avec Manchester City, d’autres dossiers sont étudiés. Bradley Barcola plait ainsi beaucoup au PSG et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, une première offre est déjà partie, proposition refusée par l’OL.

« Barcola, c’est de plus en plus chaud »

Malgré ce refus, le PSG voit tout de même Bradley Barcola se rapprocher. En effet, au micro de L’After Foot , Daniel Riolo a révélé : « Barcola, c’est de plus en plus chaud. Le PSG le veut vraiment. Le joueur veut vraiment partir, il veut vraiment venir. Il a envie de tout de suite faire le step. Ça le botte de venir au PSG, le PSG a envie et il se trouve que Luis Enrique aime bien le profil du joueur. C’est le seul départ que l’OL pourrait considérer ».

Un accord PSG-Barcola

Des déclarations de Daniel Riolo qui viennent confirmer les dernières informations du 10sport.com. On vous a ainsi expliqué que suite au premier refus de l’OL, le PSG a continué son pressing pour Bradley Barcola. Le joueur lyonnais a d’ailleurs donné sa priorité aux champions de France, qui bénéficient déjà d’un accord contractuel avec le crack français. Ne reste maintenant plus qu’une étape pour le PSG : se mettre d’accord avec l’OL sur le montant du transfert de Bradley Barcola.