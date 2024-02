Mercato : Un buteur pour 0€, cette fois c'est la bonne pour l'OM ?

Thibault Morlain

Il y a quelques années maintenant, Andy Delort était proche de rejoindre l'OM. Finalement, l'international algérien s'était alors engagé avec l'OGC Nice, le club phocéen ne pouvant pas l'accueillir. Alors que Delort n'a jamais caché sa déception de ne pas avoir joué pour l'OM, voilà qu'une nouvelle opportunité pourrait se présenter.

En 2021, plutôt que de rejoindre l'OGC Nice, Andy Delort avait prévu de signer à l'OM. L'international algérien a d'ailleurs expliqué à ce propos : « J’avais Sampaoli au téléphone qui m’appelait tout le temps. On parlait 2 heures au téléphone. (...) Et pour moi, c’était quasiment fait. Après, Longoria a pris la décision de ne pas me prendre parce qu’il estimait qu’il n’allait pas me revendre après car j’avais 30 ans ».



Delort rêvait de l'OM, mais...

Andy Delort rêvait de signer à l'OM, c'est finalement tombé à l'eau. Parti de Montpellier en 2021, l'international algérien a ensuite évolué à l'OGC Nice avant de rejoindre le FC Nantes puis le Qatar et le club d'Umm Salal. Mais l'aventure qatarie est déjà terminée pour Delort, qui a dernièrement été libéré.

Un retour en Ligue 1 ?

A 32 ans, Andy Delort se retrouve désormais libre de tout contrat. Ayant la possibilité de s'engager avec le club de la capitale, l'international algérien aurait visiblement envie de retrouver la Ligue 1. Une aubaine pour l'OM ? Le club phocéen n'aurait cette fois pas besoin de dépenser le moindre euro pour recruter Delort. A suivre...