Mercato : Un ancien du PSG l'aide à signer à l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formé au PSG, Adrien Rabiot s’est engagé avec l’OM cinq ans après son départ du club parisien. Mais alors que l’international Français a passé tout un été sans club, ce dernier a effectué sa préparation estivale en région parisienne. Un ancien préparateur du club de la capitale l’aurait même aidé avant sa signature à Marseille.

L’OM a frappé très fort cet été. Le club phocéen, en plus d’un mercato estival très ambitieux, a frappé un grand coup sur le marché des agents libres. En effet, la semaine dernière, Marseille a officialisé l’arrivée pour les deux prochaines saisons d’Adrien Rabiot. Titi du PSG, formé à Paris, et globalement très apprécié des supporters, le milieu de terrain de 29 ans a donc rejoint le grand rival.

OM : Le clan Rabiot se fait détruire https://t.co/6yBPLfxFbU pic.twitter.com/O0RvDwRHSX — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

« Ça en décevra peut-être certains, mais c’est un choix qui m’appartient »

Officiellement présenté face à la presse, Adrien Rabiot avait alors été questionné sur son passage au PSG, et si ce dernier avait un message à faire passer aux supporters du club de la capitale. « Je n’ai rien à expliquer à qui que ce soit, je fais ma carrière. Finalement dans la vie rien n’est impossible, et des choses qu’on peut dire plus jeune, avec de l’expérience, d’autres circonstances, peuvent être différentes. J’ai fait ce choix très sereinement, je suis vraiment content d’être là. Ça en décevra peut-être certains, mais c’est un choix qui m’appartient », expliquait Rabiot.

Un ancien préparateur du PSG a dirigé Rabiot cet été

Ce mercredi, l’Equipe rapporte quelques précisions sur la préparation d’Adrien Rabiot avant d’atterrir à l’OM. Le quotidien sportif souligne que cet été, le Français s’est préparé à Saint-Germain en Laye. De plus, un ancien préparateur physique du PSG, Jérôme Andral, l’a bien aidé à réaliser une belle préparation malgré le fait que ce dernier n’ait toujours pas trouvé de club. Mais malgré cela, l’Equipe précise qu’Adrien Rabiot doit encore retrouver un certain rythme, notamment collectif, avant de reprendre la compétition.