Mercato : Transfert à 60M€, le PSG jubile !

Ce n’est plus un secret, le PSG est actuellement en pleine lutte avec le Bayern Munich autour du transfert de Désiré Doué. Le prodige du Stade Rennais plaît énormément aux deux clubs, qui ont tous deux présentés une seconde offre revue à la hausse. La proposition parisienne s’élève à 60M€, et les dirigeants franciliens sont très confiants quant à leur réussite dans ce projet. Explication.

Le mercato estival du PSG pourrait décoller dans les prochains jours. Et pour cause, le club de la capitale avance fortement au niveau de plusieurs dossiers. Les dirigeants parisiens touchent au but concernant João Neves (Benfica), mais aussi concernant Désiré Doué (Stade Rennais). Le phénomène de 19 ans est désormais la grande priorité du club de la capitale. En grande concurrence avec le Bayern Munich dans ce dossier, le PSG a récemment dégainé une offre de 60M€ bonus compris pour Désiré Doué, tandis que le club bavarois a proposé de son côté une offre de 55M€.

Désiré Doué entre le PSG et le Bayern Munich

Auprès de CaughtOffside, le journaliste Fabrizio Romano a fait le point sur ce dossier : « Hier, le Bayern a présenté une nouvelle offre pour Doue, d'un montant de près de 55 millions d'euros, tandis que Vincent Kompany a également insisté du côté du joueur pour présenter le projet. Cependant, le Paris Saint-Germain est toujours là, car il est crucial de noter que Doue lui-même n'a toujours pas décidé quel club il veut rejoindre ».

Le PSG est confiant dans ce dossier

L’Italien affirme que du côté du PSG, on est très confiant dans ce dossier : « Mon sentiment, après avoir parlé à des sources, est que le PSG est vraiment convaincu qu'il peut parvenir à un accord - ils préparent une nouvelle proposition et veulent conclure l'affaire le plus tôt possible du côté du joueur. Nous verrons ce qui se passera, mais ce sera l'une des batailles les plus intéressantes de la fenêtre de transfert de cet été ».