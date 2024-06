Mercato : Transfert à 30M€, le bourreau du PSG peut tout gâcher

Axel Cornic

Avec les difficultés rencontrées sur la piste Leny Yoro, le Paris Saint-Germain aurait décidé de trouver une alternative en Serie A. Ainsi, Luis Campos s’intéresserait à Dean Huijsen, défenseur de 19 ans actuellement à la Juventus qui a évolué sous les ordres de José Mourinho et Daniele De Rossi lors de son prêt à l’AS Roma.

Si tous les regards sont tournés vers l’attaque, c’est la défense qui semble être le chantier du moment au PSG. La blessure de Lucas Hernandez n’a fait qu’empirer la situation, avec les Parisiens qui semblent toutefois galérer pour le moment.

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Le PSG pense à Huijsen

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG pourrait se faire doubler par le Real Madrid concernant Leny Yoro, grande priorité de Luis Campos et de Luis Enrique. Un plan B aurait ainsi été trouvé avec Dean Huijsen, à peine plus âgé que le Français et actuellement sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2028.

Danger Dortmund