Mercato : Le PSG berné par une opération surprenante ?

Axel Cornic

A la recherche d’un défenseur central le Paris Saint-Germain aurait coché le nom de Dean Huijsen, jeune talent de la Juventus qui a évolué en prêt à l’AS Roma lors des six derniers mois. Mais à Turin on semble avoir d’autres plans pour le joueur de 19 ans, qui aurait annoncé à son agent vouloir trouver un club capable de lui offrir une place de titulaire indiscutable.

Très apprécié par Luis Enrique, Leny Yoro pourrait filer entre les doigts du PSG. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Real Madrid pourrait rafler la mise avec le défenseur du LOSC, qui rejoindrait donc un certain Kylian Mbappé. Ainsi, les Parisiens ont été obligés de trouver une alternative...

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Le PSG vise Huijsen

Et ils l’auraient trouvé en Serie A ! D’après les informations de L’Equipe , le PSG lorgnerait Dean Huijsen, annoncé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la Juventus. A seulement 19 ans il a déjà commencé à engranger une petite expérience au plus haut niveau, mais chercherait désormais plus.

La Juventus le pousse vers l’Atalanta