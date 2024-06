Mercato : Un plan B est annoncé, le PSG reçoit un coup de pression en privé ?

Axel Cornic

Face aux problèmes autour de Leny Yoro, qui selon nos informations pourrait quitter le LOSC pour rejoindre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain aurait activé une nouvelle piste. Elle mènerait à Dean Huijsen, jeune prodige de la Juventus qui évolué en prêt à l’AS Roma au cours des six derniers mois.

Les problèmes rencontrés par Presnel Kimpembe et les blessures de Lucas Hernandez ou encore Milan Skriniar ont posé des problèmes à Luis Enrique. Ainsi, la volonté du PSG serait de recruter au moins un défenseur central après Lucas Beraldo l’hiver dernier. Mais les choses ne vont pas au mieux...

EXCLU @le10sport : Verdict imminent pour Leny Yoro !▶️Ces derniers jours, le PSG a jeté ses dernières forces dans la bataille pour convaincre le joueur. Suffisant...?▶️Le Real Madrid tenait la corde jusqu'à maintenant... Le joueur va trancher dans quelques heures… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 25, 2024

Yoro compliqué, cap sur Huijsen ?

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG pourrait perdre son bras de fer autour de Leny Yoro, grande priorité de Luis Campos. Le crack du LOSC pourrait quitter la Ligue 1 pour aller au Real Madrid et selon L’Equipe , les Parisiens auraient décidé de se rabattre sur Dean Huijsen, défenseur de 19 ans de la Juventus.

Il veut être titulaire