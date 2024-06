Mercato - PSG : C’est confirmé, il va déjà prendre la porte !

Thomas Bourseau

Le 10 juin dernier, le mercato estival a été lancé en France. Au PSG, il est question d’un potentiel départ de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain de 23 ans n’est pas considéré comme étant indispensable par les dirigeants parisiens et Manchester United serait bel et bien intéressé par l’international uruguayen.

Manuel Ugarte (23 ans) pourrait n’effectuer qu’une pige au PSG avant de plier bagage. En effet, mardi, Sky Sports évoquait un intérêt de Manchester United pour Manuel Ugarte. Une prise d’informations a même été prise par les Red Devils auprès du Paris Saint-Germain pour l’international uruguayen. L’Equipe allait plus loin en dévoilant une offre de transfert soumise, mais refusée par le comité directeur du PSG en raison d’un montant inférieur aux ambitions parisiennes pour Ugarte.

Manuel Ugarte fait tourner des têtes à l’étranger

The Daily Telegraph a mis la lumière sur la vérité en assurant, après avoir contacté des sources à Manchester United, qu’aucune offre concrète n’avait été formulée par le club mancunien qui s’était simplement renseigné. Cependant, en raison d’une valorisation trop importante, The Telegraph annonçait que le pensionnaire de Premier League serait susceptible de se retirer de l’opération. En parallèle, Ugarte aurait la cote en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en Italie.

«Ugarte est apprécié par Manchester United»