Mercato : Riolo envoie un entraîneur à l'OM

Jean de Teyssière

Jeudi, l'OM se rendra au Stade de la Ceramique de Villarreal pour espérer se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont déjà un pied et quatre orteils au tour suivant après leur victoire 4-0 au match aller. Dans tous les cas Gasset ne poursuivra pas son travail à l'OM et Daniel Riolo voit bien Sergio Conceiçao, l'entraîneur de Porto, rejoindre le club phocéen la saison prochaine...

Depuis que Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'OM, le club phocéen a tout gagné. Lors des cinq premiers matchs, l'OM a même réussi à marquer 18 buts et en encaisser seulement 4. Un retour en forme qui ravit les supporters de l'OM mais qui devraient à nouveau voir leur club être très actif au poste d'entraîneur lors de la prochaine intersaison.

Gasset ne poursuivra pas à l'OM

L'Équipe annonçait ces derniers jours que Jean-Louis Gasset et l'OM ne poursuivraient pas l'aventure ensemble la saison prochaine. Arrivé en sauveur en février dernier après le limogeage de Gennaro Gattuso, l'entraîneur français de 70 ans a juste pour ambition de placer l'OM le plus haut possible avant de partir.

«Sergio Conceição est l’entraîneur parfait pour l’OM»