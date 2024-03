Mercato : Un transfert XXL refusé par l’OM ?

Hugo Chirossel

Souvent la cible des critiques depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est en train de s’imposer comme un élément important de la défense de l’OM. Les performances de l’Argentin auraient attiré l’attention de deux gros clubs de Serie A, mais Marseille a fermé la porte à un départ.

Cet hiver, plusieurs joueurs ont quitté l’OM, à l’image de Renan Lodi, transféré à Al-Hilal, ou bien de Vitinha, prêté avec option d’achat au Genoa. Cela aurait également pu être le cas de Leonardo Balerdi, qui malgré les rumeurs autour de son avenir a fait le choix de rester à Marseille.

« J'ai dit de mon côté que je voulais rester à l'OM »

« J'ai dit à mon agent que s'il n'y avait pas une offre à 100% réelle, qu'il ne m'en parle pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre. J'ai dit de mon côté que je voulais rester à l'OM », avait expliqué Leonardo Balerdi en conférence de presse, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM.

L’OM a recalé deux cadors de Serie A