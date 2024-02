Mercato - OM : Un joueur a dit non pour son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Redevenu titulaire indiscutable dans la charnière centrale de l'OM, Leonardo Balerdi a eu une belle occasion de partir durant le mercato hivernal puisqu'il figurait sur les tablettes de l'Atlético de Madrid. Mais l'Argentin explique qu'il n'était pas forcément question pour lui de s'en aller, et il a été très clair avec son agent au moment des rumeurs.

Avec l'absence de Chancel Mbemba parti à la CAN, Leonardo Balerdi (25 ans) en a profité pour obtenir un temps de jeu important et regagner du crédit auprès des supporters de l'OM. Souvent pris en grippe ces dernières années, le défenseur central argentin a donc marqué des points, et il aurait même pu quitter l'OM pour rejoindre un prestigieux club étranger cet hiver : l'Atlético de Madrid.

A l’OM, il balance sur le feuilleton du moment ! https://t.co/pVavWrh1Wl pic.twitter.com/kEMkSZqByd — le10sport (@le10sport) February 2, 2024

« De mon côté, je voulais rester »

Mais en dépit des spéculations, Balerdi n'a jamais envisagé de quitter l'OM comme il l'a confié vendredi en conférence de presse : « J'ai dit à mon agent que s'il n'y avait pas une offre à 100% réelle, qu'il ne m'en parle pas. Il y a eu un intérêt, mais ce n'était pas une offre. J'ai dit de mon côté que je voulais rester à l'OM », lâche le défenseur argentin.

« Focus à 100% sur mon rôle ici »