PSG : Elle piège le Real Madrid et obtient un incroyable scoop sur Mbappé !

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG afin de s'engager avec le Real Madrid. Rien n'est encore officiel, mais la tendance est claire. Le moindre indice supplémentaire est d'ailleurs épié, alors lorsqu'une journaliste essaie d'acheter un maillot de Mbappé dans une boutique du Real, ça fait parler.

L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus beaucoup de doute, et pourtant, le sujet est toujours récurrent. Il faut dire que rien n'est officiel pour le moment bien que l'attaquant du PSG semble se diriger vers le Real Madrid. Et une journaliste de Prime Vidéo Italie semble d'ailleurs avoir obtenu un nouvel indice.

Un vendeur de la boutique du Real vend la mèche ?

« Je suis allée à la boutique du Real Madrid au Bernabéu. J'ai fait semblant de ne pas connaître le football et j'ai demandé un maillot de Mbappé », affirmait-elle durant la retransmission du match opposant le Real Madrid au RB Leipzig, avant de poursuivre : « Le gars de la boutique a été très gentil et m'a dit : "Ils m'ont dit que bientôt ils recevront tous les matériaux pour le fabriquer et qu'il aura probablement le numéro 10 parce que Modric est plus âgé". Ce sont les mots que le gars a utilisés ».

Le numéro 10 pour Mbappé ?

Par conséquent, Kylian Mbappé pourrait récupérer le numéro 10 que Luka Modric libèrerait s'il ne prolonge pas son contrat. L'autre option serait de prendre le numéro 9, qui n'appartient à personne depuis le départ de Karim Benzema. Quoi qu'il en soit, le 7, porté par Vinicius Junior, n'est pas disponible pour l'actuel joueur du PSG.