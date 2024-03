C'est officiel, un crack signe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté en provenance de l'OGC Nice en 2021, Bilal Nadir fait partie des jeunes sur lesquels compte l'OM pour le futur. Mais l'international espoir marocain voyait son contrat s'achever le 30 juin. C'est la raison pour laquelle le club phocéen a décidé de prolonger son bail. Bilal Nadir est désormais lié à l'OM jusqu'en 2026.

Le centre de formation de l'OM est rarement mis en valeur, mais Pablo Longoria s'efforce d'inverser la tendance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle en 2021 il avait arraché Bilal Nadir, alors âgé de 17 ans, à l'OGC Nice. Depuis, le jeune milieu offensif a profité des absences de plusieurs joueurs durant la CAN pour obtenir du temps de jeu. Et cela a visiblement convaincu l'OM de miser sur lui pour l'avenir. Le club phocéen a effectivement officialisé sa prolongation. « Bilal Nadir a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille et est désormais lié aux couleurs olympiennes jusqu’en 2026 », peut-on lire dans le communiqué officiel de l'OM.

𝗕𝗶𝗹𝗮𝗹 𝗡𝗮𝗱𝗶𝗿 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 𝗷𝘂𝘀𝗾𝘂’𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! ✍️ 🔵⚪️Notre milieu de terrain 🇲🇦 a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 ! 🤝Plus d’infos 👉 https://t.co/qpSmNnMD3s pic.twitter.com/AMhBmI2Chn — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2024

Alors que son contrat s'achevait le 30 juin prochain, Bilal Nadir a ainsi affiché son soulagement de pouvoir rester l'OM. « Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Mon contrat arrivait à échéance et je me retrouvais dans une position délicate. C’est une grande marque de confiance que le Club m’accorde en prolongeant mon contrat, je tiens à remercier les dirigeants », explique-t-il sur le site de l'OM avant de revenir sur sa blessure.

«Je suis soulagé et très heureux de pouvoir poursuivre l’aventure avec l’OM»