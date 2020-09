Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut faire très mal au PSG !

Publié le 6 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En quête de renforts XXL pour l’été 2021, le Real Madrid devrait venir faire de l’ombre au PSG pour deux grandes pépites françaises : Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga.

Ce n’est plus un secret pour personne, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact considérable sur les finances des clubs. Le Real Madrid, qui avait initialement songé à recruter des profils XXL durant ce mercato estival, aurait donc décidé de reporter ces opérations d’un an et pourraient donc préparer du très lourd pour l’été 2021. Et le PSG pourrait directement en souffrir…

Le Real devrait tenter Mbappé et Camavinga

Toujours détenteur de Mbappé dont le contrat court jusqu’en 2022, le Qatar aurait également programmé une offensive pour attirer Eduardo Camavinga au PSG l’été prochain. Seulement, comme l’a révélé Ok Diario, le Real Madrid ne craindrait absolument pas la menace PSG dans sa quête à la signature du jeune milieu de terrain français du Stade Rennais, et entend bien prendre le dessus. En clair, entre son intérêt de longue date pour Mbappé et sa détermination à attirer Camavinga, le Real Madrid pourrait faire très mal au PSG en 2021.