Mercato - Real Madrid : Zidane n’a pas à s’en faire pour ce cadre !

Publié le 7 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Ne disposant plus d’un contrat de longue durée (juin 2021), Luka Modric pourrait bien voir son aventure merengue prendre fin dans les prochaines semaines ou l’été prochain. Mais pour le milieu du Real Madrid, une autre option se présenterait.

Arrivé en 2012 en provenance de Tottenham, Luka Modric (34 ans) pourrait effectuer neuf saisons au Real Madrid. En effet, son contrat arrivera à son terme en juin 2021. En l’état, aucune discussion concrète n’a fuite concernant une prolongation de contrat. Cependant, le principal intéressé ne serait pas contre l’idée de mettre fin à sa carrière au Real Madrid, et donc de prolonger pour une durée bien définie et relativement courte.

« Ce n'est pas ma décision, c'est celle du Real Madrid »