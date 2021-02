Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane laisse planer un gros doute sur son avenir !

Publié le 13 février 2021 à 14h30 par B.C.

De nouveau interrogé à plusieurs reprises sur son avenir ce samedi en conférence de presse, Zinedine Zidane s’est dit focalisé sur la fin de saison du Real Madrid, tout en refusant de se projeter plus loin.

Intouchable lors de son premier passage au Real Madrid, durant lequel il remporta à trois reprises la Ligue des champions, Zinedine Zidane a depuis perdu son totem d’immunité, la faute aux résultats irréguliers de la Casa Blanca et à certains choix décriés. Le départ du technicien français est ainsi évoqué depuis plusieurs mois par la presse espagnole, même si Zinedine Zidane est jusqu’ici toujours parvenu à sauver sa tête, notamment grâce à la relation forte qu’il a nouée avec son groupe. Cependant, la rupture semble consommée entre le Real Madrid et son entraîneur. Cette semaine, El Confidencial évoquait notamment les différends entre les deux parties, et à en croire la presse ibérique, la direction madrilène devrait se pencher sur l’avenir de Zidane l’été prochain, alors qu’il disposera encore d’une année de contrat. Interrogé sur le sujet la semaine dernière, l’ancien numéro 10 a perdu son flegme légendaire face à la presse, pestant contre les rumeurs sur son avenir. Cela n’a pas empêché les journalistes d’en rajouter une couche ce samedi, d’autant que Zidane a reçu un gros appel du pied en provenance de la Fédération Française de Football.

« L'équipe nationale, ça peut être un objectif »

Au micro de RTL , Noël Le Graët, en campagne pour un nouveau mandat à la tête de la FFF, a en effet annoncé qu’il comptait s’approcher de Zinedine Zidane lorsque le contrat de Didier Deschamps prendra fin : « On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane ». Ce samedi, Zinedine Zidane n’a pas caché que ce défi pourrait l’intéresser. « J’ai une longue relation avec M. Le Graët depuis 1998. L'équipe nationale, ça peut être un objectif comme je l'ai dit lorsque j'ai commencé à entraîner il y a dix ans. Cela sera surement une possibilité un jour, mais aujourd’hui je suis ici », a confié l’ancien milieu de terrain.

« Ce qui va se passer dans le futur, on ne sait pas »