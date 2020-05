Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace confirmée pour Zidane avec Hakimi ?

Publié le 15 mai 2020 à 23h00 par A.D.

Etincelant avec le Borussia Dortmund, Achraf Hakimi a tapé dans l'oeil de nombreuses écuries, dont le PSG et Chelsea. La Juventus serait déterminée à se mêler à la lutte pour le latéral du Real Madrid.

La Juventus n'en démordrait pas pour Achraf Hakimi. Prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund, le latéral de 21 ans réalise des prouesses en Bundesliga. Ce qui n'aurait pas échappé au PSG et à Chelsea notamment. Alors que le BVB aimerait le conserver, Achraf Hakimi affiche déjà une préférence quant à son avenir. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité il y a une dizaine de jours, la pépite marocaine souhaite en priorité faire son retour au Real Madrid et s'y imposer. Malgré tout, la Juventus ne perdrait pas espoir et espérerait toujours l'attirer dans ses filets.

La Juve toujours en embuscade pour Achraf Hakimi ?