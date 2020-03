Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pochettino pourrait aider Pérez à boucler un deal colossal !

Publié le 12 mars 2020 à 11h00 par A.M.

Très proche d'Harry Kane, Mauricio Pochettino pourrait bien attirer le buteur anglais au Real Madrid s'il venait à succéder à Zinedine Zidane sur le banc merengue.

Et si le Real Madrid préparait une petite révolution l'été prochain. En effet, en ballottage défavorable pour une qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, après sa défaite face à Manchester City (1-2), le club merengue pourrait bien envisager de grands changements dans les prochains mois, à commencer par Zinedine Zidane dont l'avenir sur le banc du Real Madrid pourrait bien être remis en cause. Et pour lui succéder, Mauricio Pochettino serait la priorité de Florentino Pérez.

Pochettino pourrait faciliter l'arrivée de Kane