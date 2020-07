Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Même 80M€ ne suffiront pas pour Camavinga !

Publié le 1 juillet 2020 à 4h30 par T.M.

Face à l’intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga, Florian Maurice, directeur sportif de Rennes, a été très clair pour ce dossier chaud du mercato.

A 17 ans, Eduardo Camavinga a émerveillé tout le monde cette saison sous le maillot de Rennes. De quoi impressionner les observateurs, mais aussi les plus grands clubs européens. Et du côté du Real Madrid, on serait notamment tombé sous le charme du protégé de Julien Stéphan. Préparant l’avenir, les Merengue compteraient donc sur le talent de Camavinga. Mais pour cela, il va falloir négocier avec la direction de Rennes. Et cela pourrait bien être une mission quasi impossible à en croire les dernières déclarations de Florian Maurice, directeur sportif du club breton.

« Aucune intention de le laisser partir »