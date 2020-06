Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Hakimi, Carvajal... Zidane a trouvé la solution !

Publié le 30 juin 2020 à 17h30 par La rédaction

Tout proche de s’engager avec l’Inter Milan, Achraf Hakimi aurait poussé Zinédine Zidane à revoir complètement ses plans pour la saison prochaine et l’entraîneur du Real Madrid aurait déjà trouvé le remplaçant idéal à Daniel Carvajal. Une arrivée ou plutôt un retour gagnant...

Le prochain mercato du Real Madrid risque d’être particulièrement mouvementé. Alors que de nombreux médias s’accordent à dire que le club merengue souhaiterait limiter ses dépenses cet été en vue de l’opération Kylian Mbappé en 2021, Zinédine Zidane penserait tout de même à tenter quelques coups pour renforcer son effectif. L’entraîneur du Real Madrid songerait particulièrement à solidifier sa défense en s’attachant les services de joueurs polyvalents comme Lucas Hernandez comme vous l’avait révélé le10sport.com le 4 mai dernier. Alors que Zidane pensait qu’il pourrait compter sur Achraf Hakimi la saison prochaine, le latéral marocain ne devrait pas rentrer au Real Madrid à l’issue de son prêt au Borussia Dortmund. Après avoir annoncé son départ du club jaune de la Ruhr ce mardi 30 juin, le latéral marocain serait tout proche de s’engager avec l’Inter Milan, laissant ainsi Daniel Carvajal bien seul sur le flanc droit de la défense. Pas d’inquiétude, Zinédine Zidane aurait trouvé la solution à ce problème !

Carvajal a poussé Hakimi vers le départ !

Titulaire indiscutable et véritable pilier de l’équipe de Lucien Favre au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi aurait décidé de garder un rôle important dans un autre club plutôt que d’être la doublure de Daniel Carvajal au Real Madrid. Effectivement, le défenseur espagnol de 28 ans est intouchable à son poste depuis son arrivée en provenance du Bayer Leverkusen en 2013. Avec 7 saisons de haut niveau, Carvajal a aujourd’hui la confiance totale de Zinédine Zidane qui aurait décidé, selon de nombreux médias, de le laisser au premier plan malgré l'éventuel retour d’Achraf Hakimi. Une décision qui aurait poussé le latéral marocain a quitté le club merengue comme l’a récemment révélé Eduardo Inda, directeur d’ Ok Diario pour l’émission El Chiringuito : « Le problème est que Carvajal, qui est intouchable, ne partira pas et ne sera jamais remplacer par Achraf Hakimi. Il convient tout de même de noter qu'en Bundesliga, de nombreux clubs ont été étonnés que le Real Madrid ne compte pas sur Achraf. » Pas vraiment puisqu’effectivement, Zinédine Zidane aurait trouvé la solution parfaite pour combler ce départ.

Álvaro Odriozola le remplaçant parfait d’Hakimi ?