Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Achraf Hakimi fait ses adieux au Borussia Dortmund !

Publié le 30 juin 2020 à 17h00 par La rédaction

Toujours plus proche de l’Inter Milan, Achraf Hakimi pourrait rapidement signer du côté de l’Italie, le Real Madrid ayant décidé de le vendre. Et ce dernier en aurait profité pour souhaiter bonne chance à ses coéquipiers du Borussia Dortmund…

Le départ d’Achraf Hakimi semble se préciser. Annoncé depuis plusieurs jours du côté de l’Inter Milan, le latéral droit international marocain du Real Madrid devrait officiellement signer très rapidement en Lombardie. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund afin de prendre du temps de jeu et de l’expérience, Hakimi ne sera finalement pas conservé par le Real Madrid, même si Zinedine Zidane a déjà à maintes reprises affirmé qu’il appréciait grandement son latéral. Le Marocain a déjà fait ses adieux à ses coéquipiers du BVB…

« Personne ne pourrait oublier le Mur Jaune, qui est merveilleux »