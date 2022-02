Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a tout prévu pour son avenir !

Publié le 10 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Alors qu’il aurait déjà un accord avec Tottenham, Gareth Bale aurait pris la décision de ne rejoindre les Spurs qu’en été afin de toucher l’intégralité de son salaire au Real Madrid.

Depuis des années, Gareth Bale est annoncé sur le départ du Real Madrid. Mais à chaque fois, c’est son salaire qui pose problème. Et de son côté, le Gallois ne semble pas pressé de quitter la Maison Blanche… Cet été, Bale sera en fin de contrat et pourra s’engager librement dans le club de son choix. Si l’on en croit les informations d’ El Nacional , l’ailier aurait déjà un accord pour rejoindre Tottenham. Et tout serait déjà prévu dans les moindres détails…

Bale veut profiter de son salaire jusqu’au bout

Le quotidien espagnol ajoute que le Gallois n’a pas quitté le club en janvier pour toucher une prime à la signature dès son arrivée. Malgré l’accord qu’il a déjà avec Tottenham, Bale aurait volontairement repousser son départ. Le joueur de 32 ans voudrait touchait son salaire jusqu’au dernier centime avant de quitter le Real Madrid. Pas sûr que Florentino Pérez soit le plus heureux de ce choix…