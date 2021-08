Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un coup XXL… pour 2022 !

Publié le 3 août 2021 à 0h00 par B.C.

Alors que la priorité est mise sur Kylian Mbappé dans ce mercato estival, le Real Madrid surveille de près la situation de Leon Goretzka en vue d’une arrivée libre l’année prochaine.

Malgré les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid n’est pas pressé à l’idée de recruter un nouveau défenseur. Et pour cause, à en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé serait la priorité absolue de Florentino Pérez dans ce mercato estival, au point qu’aucune autre recrue ne serait attendue. Ainsi, David Alaba, arrivée libre en provenance du Bayern Munich, pourrait être l’unique renfort estival du Real Madrid. Une opération qui donnerait des idées à Florentino Pérez.

Le Real Madrid pense à Goretzka pour 2022