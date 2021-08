Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable anecdote sur le transfert de Mbappé !

Publié le 2 août 2021 à 21h45 par La rédaction

Après avoir explosé aux yeux de l'Europe au cours de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé ne manquait pas de prétendants. Si c'est bien le PSG qui a raflé la mise, la Juventus n'aurait pas été contre la venue du crack français.

Le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Le situation du Français demeure toujours floue au PSG. Alors que son contrat expire en 2022, Mbappé ne semblerait pas pressé de prolonger avec le club parisien. Pour rappel, l'attaquant est arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain, après avoir éclaboussé de son talent la scène européenne. De nombreux cadors étaient alors très intéressés par le jeune crack, qui a finalement opté pour le PSG. Si le Real Madrid revient souvent lorsque l'avenir de Kylian Mbappé est évoqué, la Juventus aurait bien aimé avoir ses chances quand le Français était encore à Monaco...

Barzagli voulait Mbappé à la Juventus