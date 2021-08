Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les négociations sont ouvertes pour Kamara !

Publié le 2 août 2021 à 22h40 par La rédaction

Faute de pouvoir prolonger Boubacar Kamara, l’OM est désormais à l’écoute des offres pour son transfert cet été.

L’Olympique de Marseille s’est montré très actif jusqu’à maintenant sur le marché. Une dizaine de recrues sont déjà arrivées sur la Canebière. Mais on le sait, Pablo Longoria doit désormais vendre pour limiter la casse financièrement et essaye de combler le déficit important. Pour cela, plusieurs joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Parmi eux, Boubacar Kamara. Le minot n’a pas trouvé d’accord pour prolonger son aventure dans son club de coeur. Il est plus que jamais sur le départ.

L’OM attend entre 20 et 25 millions d’euros