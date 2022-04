Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez est fixé pour cette pépite que l'Europe s'arrache !

Publié le 17 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid et des tops clubs européens, Jude Bellingham devrait être conservé par le Borussia Dortmund jusqu’à 2023.

Le Real Madrid prépare déjà l’été… 2023. Avec Serge Gnabry et Jude Bellingham, voilà deux pistes que le club madrilène pourraient activer dans un an. Le premier sera en fin de contrat à ce moment. Pour le second, c’est une autre histoire. Le Borussia Dortmund risque d’être difficile à convaincre cet été et le Real Madrid n’aurait dans tous les cas pas les moyens de s’aligner avec les dossiers Mbappé et Haaland en parallèle. Mais Florentino Pérez a tout intérêt à ne pas traîner…

Pas de départ avant 2023 pour Bellingham ?