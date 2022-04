Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Allegri justifie son choix de recaler Florentino Pérez !

Publié le 16 avril 2022 à 1h30 par La rédaction

Ciblé par le Real Madrid à l’intersaison 2021, Massimiliano Allegri ne regrette pas son choix d’avoir rejoint la Juventus, malgré les campagnes bien différentes des deux équipes.

Si Carlo Ancelotti a été nommé sur le banc du Real Madrid en juin 2021, l’Italien aurait pu ne pas faire son retour chez les Merengue . En effet, Florentino Pérez ciblait également Massimiliano Allegri, qui a finalement rejoint la Juventus, qu’il avait quitté en 2019. Les deux équipes connaissent une saison bien différente. Alors que les Bianconeri sont actuellement 4ème de Serie A, et ont été éliminés de Ligue des Champions dès les 8èmes de finale, la Casa Blanca domine la Liga avec 12 points d’avance, et vient de décrocher son billet pour le dernier carré de la C1. Cependant, Allegri ne semble pas regretter son choix de ne pas avoir rejoint l’Espagne.

« Je n'ai absolument aucun regret car je me considère très chanceux »