Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Un ancien de l’OM met son grain de sel !

Publié le 15 avril 2022 à 23h10 par La rédaction

Lucas Ocampos, ancien joueur de l’OM désormais au FC Séville, comment l’avenir de Kylian Mbappé et estime que l’attaquant du PSG ne serait pas forcément utile au Real Madrid, au même titre qu’Erling Haaland.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est l’une des grandes priorités du Real Madrid pour cet été, et l'écurie espagnole songe également à faire venir Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Des ambitions pour le moins colossales de la part du club merengue sur le marché des transferts, et pourtant, l’ancien attaquant de l’OM Lucas Ocampos, qui porte depuis 2019 les couleurs du FC Séville, estime que Mbappé et Haaland n’ont pas forcément leur place au Real Madrid.

« Haaland et Mbappé ? Le Real a déjà des grands joueurs »