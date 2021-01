Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Camavinga... Zidane a tranché pour cet été !

Publié le 12 janvier 2021 à 0h00 par D.M.

Le Real Madrid voudrait recruter un milieu de terrain cet été et privilégierait la piste menant à Eduardo Camavinga. Le joueur devrait quitter Rennes lors du prochain mercato estival.

L’avenir d’Eduardo Camavinga devrait marquer le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 18 ans devrait quitter Rennes à l'intersaison selon les informations d’ OK Diario et pourrait prendre la direction du Real Madrid. Le club espagnol voudrait renforcer son milieu de terrain et est annoncé sur les traces de Camavinga. Interrogé par le Canal Football Club ce dimanche, le joueur rennais a avoué qu’il ne restait pas insensible à l’intérêt de la formation dirigée par Zinédine Zidane : « C’est sûr que ça fait plaisir quand grand club s’intéresse à toi (le Real Madrid, NDLR). Moi je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison, et après on va s’asseoir à table et peser le pour et le contre ». Et le Real Madrid pourrait bien mettre la main sur l'international français.

Le Real Madrid déterminé à s'offrir Camavinga