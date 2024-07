Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, une nouvelle star va signer ?

La rédaction

Si l’été semble pour le moment plutôt calme au Real Madrid, avec les seules signatures de Kylian Mbappé et Endrick, les Merengue s’agitent en coulisses. Plusieurs noms sont régulièrement associés aux Champions d’Europe, et c’est désormais au tour de Trent Alexander-Arnold d’être concerné. Au sein même de l’effectif merengue, Jude Bellingham ferait le forcing pour inciter son compatriote à débarquer au Santiago Bernabéu.

Qui d’autre rejoindra le Real Madrid cet été ? La question mérite d’être posée. Alors que Kylian Mbappé et Endrick ont déjà enfilé le maillot blanc, les Merengue semblent absolument vouloir profiter du mercato estival pour renforcer leur arrière-garde. Si au poste de latéral gauche, le nom d’Alphonso Davies revient en boucle, c’est bien la piste menant à Alexander-Arnold qui prend de l’épaisseur ces derniers jours. Jude Bellingham ferait même l’intermédiaire.

Jude Bellingham pousserait Alexander-Arnold à venir à Madrid !

D’après les informations de AS, un joueur de l’effectif du Real Madrid ferait le forcing pour voir Alexander-Arnold porter le maillot des Merengue : Jude Bellingham. Le milieu de terrain est probablement le mieux placé pour convaincre le joueur de Liverpool, puisqu’il s’agit de l’un de ses compatriotes, avec qui il a notamment disputé l’Euro cet été.

Le Real Madrid ne considèrerait par ce dossier comme une urgence

Toujours selon, AS, la piste menant à Alexander-Arnold ne serait pas brûlante. Si Dani Carvajal et Lucas Vazquez commencent à prendre de l’âge, le Real Madrid estimerait que les deux Espagnols sont encore capables d’évoluer à leur plus haut niveau au moins une saison supplémentaire. Alors que le contrat de l’Anglais expirera en 2025, les Merengue pourraient encore réaliser un sacré tour de force, à l’image de ce qu’il s’est passé avec Kylian Mbappé.