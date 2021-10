Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti déjà sous pression à Madrid ?

Publié le 7 octobre 2021 à 19h00 par Th.B.

Défait à deux reprises d’affilée face à Tiraspol et à l’Espanyol Barcelone, Carlo Ancelotti ne serait plus totalement intouchable au Real Madrid et dans l’esprit de Florentino Pérez d’après la presse espagnole bien que l’entraîneur italien ait encore une belle marge.

Ayant pourtant bien démarré en ce début de saison avec pas moins de 6 victoires pour 2 matchs nuls en 8 rencontres toutes compétitions confondues, Carlo Ancelotti a vu ses hommes du Real Madrid s’incliner à deux reprises face au Sheriff Tiraspol en Ligue des champions en milieu de semaine dernière (2-1) et sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone samedi dernier (2-1). Pas de quoi tirer la sonnette d’alarme dans les bureaux du Real Madrid concernant Ancelotti. Néanmoins, Florentino Pérez surveillerait particulièrement la suite des opérations.

En cas de mauvais résultats à répétition, Ancelotti pourrait être menacé !