Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti est fixé pour la nouvelle sensation européenne !

Publié le 7 octobre 2021 à 7h00 par D.M.

Les plus grandes équipes européennes surveilleraient la situation de Florian Wirtz. Mais le Bayer Leverkusen n'aurait pas l'intention de le vendre lors du prochain mercato estival.

Après avoir activé la piste menant à Erling Haaland (Borussia Dortmund), le Real Madrid aurait ciblé une autre pépite du championnat allemand. Selon les informations de Bild , la formation merengue suivrait la situation de Florian Wirtz, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le Bayer Leverkusen. Agé seulement de 18 ans, le milieu offensif a déjà inscrit six buts depuis le début de la saison. Des performances, qui n’ont pas non plus échappé à Manchester United, Manchester City, Chelsea, mais aussi au Bayern Munich selon le quotidien allemand. Une information confirmée par Fabrizio Romano.

Florian Wirtz serait intransférable