Mercato - RC Lens : Le transfert d’un buteur relancé à l’étranger ?

Désormais éliminé de l’Euro 2024 qu’il disputait sous les couleurs de la Géorgie, Georges Mikautadze va pouvoir décider de son avenir et choisir son prochain club, lui qui est très courtisé. Le RC Lens fait partie des clubs intéressés par l’attaquant âgé de 23 ans, mais une formation étrangère pourrait relancer ce dossier.

Grand artisan du beau parcours de la Géorgie lors de l’Euro 2024, éliminée par l’Espagne en huitièmes de finale, Georges Mikautadze a vu sa cote encore plus grimper, elle qui était déjà très élevée. À ses 13 buts avec Metz, seulement sur la deuxième partie de la saison, l’attaquant de 23 ans en a ajouté 3 avec sa sélection pendant l’Euro et sait qu’il aura beaucoup d’options pour son avenir.

Mercato - RC Lens : La nouvelle réponse cash de Mikautadze ! https://t.co/COa4ak7Bv3 pic.twitter.com/IrXN4krk5u — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Lens et Monaco ne lâchent pas Mikautadze

Comme indiqué par Le 10 Sport , le RC Lens et l'AS Monaco sont très intéressés par Georges Mikautadze et ont déjà formulé une offre à Metz, aux alentours des 20M€. Deux équipes qui ne lâchent pas l’international géorgien. Selon Foot Mercato , les Sang et Or continuent d’essayer de s’attacher ses services, tout comme le club de la principauté qui croit encore en ses chances.

Un club français et étranger en concurrence