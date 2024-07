Mercato : Après l’OM, «un top club» est déjà annoncé pour de Zerbi ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après l'Italie, l'Angleterre et l'Ukraine, Roberto De Zerbi va découvrir la France. Le technicien italien s'est engagé pour trois ans avec l'OM. Pour plusieurs journalistes transalpins, le club marseillais pourrait lui permettre de passer un cap dans sa carrière et de figurer dans le viseur des plus grandes équipes européennes.

Le choix peut-être surprenant. Roberto De Zerbi a refusé l'offre de plusieurs cadors comme le Bayern Munich ou Manchester United pour signer à l'OM, qui ne disputera aucune compétition européenne. Mais pour Antonio Parrotto, c'est tout sauf une surprise. Directeur du média SassuoloNews, le journaliste annonce que De Zerbi a fait preuve de patience. Il pourrait s'appuyer sur l'OM pour faire avancer sa carrière.

« Il a choisi une nouvelle étape avant de viser l’Olympe »

« J’espérais le voir à Manchester United pour un derby avec Guardiola, mais je ne suis pas déçu de le voir à l’OM parce que je suis convaincu que Marseille est une grande place pour lui. Il va de l’avant, étape par étape, et après Brighton, il a choisi une nouvelle étape avant de viser l’Olympe parce que je pense que la prochaine étape sera un super top club. Il est parti de la Serie D et en quelques années il s’est imposé dans le grand football italien et international. Je pense qu’il n’est pas obsédé par les meilleurs clubs du monde, il est encore jeune, et il accumule de l’expérience avant le grand saut, mais tôt ou tard il y arrivera » a-t-il déclaré à Foot Mercato.

L'OM, une simple étape pour De Zerbi ?