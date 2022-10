Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Neymar voulait quitter le PSG

Publié le 4 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

En 2017, le PSG a secoué la planète football. Pour s’inviter à la table des plus grands clubs européens, le club de la capitale n’a pas regardé à la dépense, lâchant 222M€ pour Neymar. Une union qui aurait pu virer au fiasco si le Brésilien avait quitté le PSG deux ans plus tard. En effet, en 2019, le numéro 10 parisien souhaitait revenir au FC Barcelone. Et des précisions ont été apportées sur cet énorme feuilleton.

Aujourd’hui encore, Neymar est toujours le jouer le plus cher de l’histoire du football. En effet, en 2017, le PSG a dépensé 222M€ pour chiper le Brésilien au FC Barcelone. Souhaitant sortir de l’ombre de Lionel Messi, l’international auriverde a ainsi pris la direction de Paris, mais il a vite déchanté. En effet, dans la capitale française, Neymar n’était pas vraiment heureux et il a rapidement regretté son choix de quitter les Blaugrana. C’est ainsi que deux ans après son transfert au PSG, en 2019, le Parisien fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Un feuilleton XXL qui aura tenu tout le monde en haleine durant le mercato estival…

Ça s’est joué à 20M€…

Neymar avait alors réclamé son départ du PSG, souhaitant retrouver le FC Barcelone. Les deux clubs avaient ainsi multiplié les réunions pour tenter de trouver un accord. En vain. Mais cela ne s’est pas joué à grand chose pour le transfert de Neymar. Il ne manquait visiblement que 20M€. Il était alors expliqué à l’époque que le FC Barcelone avait offert 110M€ + Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo et le prêt d’un an d’Ousmane Dembélé. De son côté, le PSG voulait, en plus des joueurs précédemment cités, 130M€.

