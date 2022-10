Foot - Mercato - OM

OM : Longoria a tenté «quelque chose de spécial» sur le mercato

Publié le 4 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à l’OM, William Saliba a réalisé de très grosses performances. Désormais, l’international français continue sur sa lancée avec Arsenal, où il a enfin sa chance. Au grand dam de Pablo Longoria et du club phocéen. Durant le dernier mercato estival, l’OM souhaitait faire revenir Saliba. En vain. Explications.

Pas dans les plans de Mikel Arteta la saison dernière à Arsenal, William Saliba a donc été, une nouvelle fois, prêté. Ayant posé ses valises à l’OM, le défenseur central a totalement explosé sur la Canebière. Des performances qui lui ont permis de découvrir l’équipe de France, mais aussi de gagner auprès des points auprès d’Arsenal. En effet, au fil des mois, il était expliqué qu’une place de titulaire attendait William Saliba du côté de Londres. Aujourd’hui, il rayonne sous le maillot des Gunners.

« En août, l’OM voulait essayer quelque chose de spécial pour Saliba »

Cet été, William Saliba a donc fait son retour à Arsenal. N’ayant pas d’option d’achat, l’OM n’avait pas de possibilité de le conserver. Pablo Longoria a pourtant fait tout son possible pour rapatrier Saliba, mais c’était sans compter sur les Gunners. Lors d’une vidéo sur sa chaine Youtube , Fabrizio Romano est revenu sur ce feuilleton du mercato estival, expliquant notamment : « Durant l’été, en août, l’OM voulait essayer quelque chose de spécial pour Saliba. La relation a toujours été exceptionnelle entre l’OM et Saliba. Il aime la ville, le club. Il aime Arsenal, mais il était heureux en prêt. Marseille a tenté en se réunissant avec l’agent du joueur et tenter de faire une offre à Arsenal pour un transfert ».

