Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une victime XXL au PSG à cause de Donnarumma ?

Publié le 10 juin 2021 à 12h15 par T.M.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG va devoir gérer la concurrence avec Keylor Navas. Ils seront donc deux pour une place. Qui sera alors titulaire ?

D’ici peu, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Pour convaincre l’Italien, Leonardo aurait mis les petits plats dans les grands, sortant notamment un contrat de 5 ans avec à la clé un salaire de 12M€ par saison. Toutefois, alors que Donnarumma n’est pas encore au PSG, son arrivée suscite déjà de grandes interrogations. En effet, le club de la capitale a déjà Keylor Navas dans les buts et forcément, la question est de savoir qui sera le numéro 1 la saison prochaine.

Donnarumma numéro 1, Navas numéro 2 ?