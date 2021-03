Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour l’avenir de Donnarumma ?

Publié le 1 avril 2021 à 0h15 par T.M.

Encore une fois annoncé dans le viseur du PSG, mais aussi d’autres clubs européens, Gianluigi Donnarumma pourrait tout de même poursuivre l’aventure avec le Milan AC.

Bien installé dans les buts du Milan AC, Gianluigi Donnarumma voit son avenir être au coeur de toutes les rumeurs. En effet, l’Italien est en fin de contrat et cela fait maintenant plusieurs semaines que cela bloque avec la direction milanaise pour une prolongation. Par conséquent, cela ouvre donc la porte à un possible départ libre en fin de saison. De quoi intéresser de nombreux cadors européens puisque le PSG serait encore et toujours intéressé par Donnarumma, tandis que Chelsea aurait également coché le nom du portier de 22 ans.

« Donnarumma attend de voir ce qui se passe avec la Ligue des Champions… »