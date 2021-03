Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse annonce sur l’avenir de Boubacar Kamara !

Publié le 31 mars 2021 à 21h10 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’avenir de Boubacar Kamara à l’OM fait de plus en plus parler. Et visiblement, un cador européen aurait fait du Marseillais sa priorité.

Où jouera Boubacar Kamara la saison prochaine ? Lié jusqu’en 2022 avec l’OM, l’actuel milieu de terrain défensif pourrait être vendu cet été afin de faire entrer de l’argent dans les caisses. Et compte tenu des prestations actuelles du joueur de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria risque d’être très sollicité cet été pour Kamara. Mais où pourrait-il aller ? Que ce soit en Angleterre, en Espagne ou en Italie, les cadors devraient se presser pour récupérer le Marseillais. D’ailleurs, de l’autre côté des Alpes, les performances de Boubacar Kamara ne passeraient pas inaperçues.

Naples sous le charme !