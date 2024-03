Mercato - PSG : Une star victime de Mbappé au Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid cet été, et ce, à moins d'un énorme retournement de situation. Comme l'a laissé entendre Joan Laporta, le président du FC Barcelone, le Real Madrid va être dans l'obligation de vendre Vinicius Junior s'il finalise bien le transfert de la star française.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de mettre un terme à son aventure à Paris. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique va claquer la porte du Parc des Princes à la fin de son contrat le 30 juin, et ce, après avoir régné pendant sept années sous les couleurs du club rouge et bleu. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été ; à moins d'un énorme retournement de situation. Et à en croire Joan Laporta, le président du FC Barcelone, le Real Madrid va devoir sacrifier l'une de ses stars offensives pour se donner les moyens de recruter Kylian Mbappé.

«Vinicius et Mbappé vont avoir un problème»

« Si j’envie le Real Madrid ? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils le feront ou pas. On verra bien. Si j’ai des informations ? Non, j'ai une intuition. C'est là qu'ils ont un problème. Il faut vendre un joueur (si Mbappé arrive), n'est-ce pas ? Parce que deux stars ne vont pas jouer au même poste, sachant que ce sont des joueurs très chers. Et quand on parle des chiffres qu'il y aura, c'est sûr que ça perturbe le vestiaire. Ce n'est pas un cadeau » , a déclaré Joan Laporta lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo.

«Madrid doit en oublier un»