Mercato - PSG : Barcelone annonce un coup de théâtre pour l'avenir de Mbappé ?

Tout semblait boucler pour Kylian Mbappé. Sur le départ du PSG, le joueur français se dirigeait vers un départ au Real Madrid. Mais ce jeudi, Joan Laporta vient relancer ce dossier. Lors d'un entretien accordé à la presse espagnole, le président du FC Barcelone a émis des doutes sur la faisabilité de cette opération.

L'Espagne ne prend même plus de pincettes. Pour les nombreux journalistes du pays, la Liga accueillera Kylian Mbappé la saison prochaine. Après des années de tentative, le Real Madrid aurait enfin réussi à convaincre le joueur français, en fin de contrat avec le PSG. « Il y a des gens qui me disent que c'est bouclé, mais je suis prudent. Pratiquement tout le monde me prend pour acquis que cela va se faire. L'affaire est conclue, ils attendent que certains détails soient finalisés. Il serait normal de voir Mbappé au Real Madrid à partir de juin » a déclaré, par exemple, Jorge Picon, journaliste pour le média Relevo.

Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« Je ne sais pas s'ils le feront ou pas »

Mais au cours d'un entretien accordé à Mundo Deportivo, Joan Laporta a affiché un discours à contre-courant. « Si j’envie le Real Madrid ? Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils le feront ou pas. On verra bien » a confié le président du FC Barcelone, prochain adversaire du PSG en Ligue des champions.

« J'ai une intuition »