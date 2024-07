Mercato - PSG : Une star est attendue… au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la priorité absolue du PSG pour remplacer Kylian Mbappé cet été, Khvicha Kvaratskhelia envisage plus que jamais de quitter Naples pour débarquer au Parc des Princes. Pourtant, l’attaquant géorgien est également réclamé du côté du Real Madrid, et notamment par une ancienne gloire du club merengue.

Khvicha Kvaratskhelia et le Napoli, c’est bientôt la fin ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le jeune attaquant géorgien de 23 ans n’a désormais plus qu’une idée en tête : rejoindre le PSG. Ciblé par la direction du club de la capitale pour venir assurer la succession de Kylian Mbappé, Kvaratskhelia souhaite donc disposer d’un bon de sortie de la part du Napoli, et le bras de fer est engagé dans ce dossier. Mais certains souhaitent le voir signer ailleurs qu’au PSG cet été…

« Nous t’attendons à Madrid »

Interrogé au micro d’ El Chiringuito , Guti a lancé un appel du pied envers Khvicha Kvaratskhelia pour son futur transfert, lui qui a d’ailleurs fait parvenir quelques maillots dédicacés pour tenter de l’amadouer : « J’espère que tu as aimé le maillot et que tes rêves se réalisent. Nous t’attendons à Madrid », lâche l’ancienne légende du Real Madrid. Et ce n’est pas le seul à tenter d’attirer l’attaquant de Naples dans la capitale espagnole cet été…

« Il peut jouer au Real »