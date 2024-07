Mercato : Le Real Madrid prend un risque, gros transfert en vue au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, le PSG continue son forcing pour le transfert de Leny Yoro, qui serait également dans le viseur du Real Madrid. Le club merengue aurait d'ailleurs décidé de prendre son temps dans ce dossier afin de faire baisser le prix du transfert. Ce qui pourrait profiter au PSG ?

Le transfert de Leny Yoro sera l'un des dossiers chauds de l'été sur le mercato. Et pour cause, le LOSC a d'ores-et-déjà révélé que le jeune défenseur central ne serait pas conservé compte tenu du fait que son contrat d'achève en juin 2025. Le PSG et le Real Madrid seraient d'ailleurs au coude-à-coude dans ce dossier.

Le Real Madrid prend le risque d'attendre pour Yoro

D'ailleurs, selon les informations de La Cadena COPE , le Real Madrid aurait un plan clair pour le transfert de Leny Yoro. L'objectif serait notamment de se montrer patient afin de convaincre le LOSC de revoir son prix à la baisse alors que les Lillois réclameraient entre 40 et 60M€. Il faut dire que les Madrilènes se savent en position de force compte tenu du fait que Leny Yoro fait du Real sa préférence.

Dénouement imminent pour le transfert de Yoro ?

Reste désormais à savoir si le PSG s'engouffrera dans la brèche laissée ouverte par la stratégie du Real Madrid. Quoi qu'il en soit, l'attente ne sera plus très longue dans ce dossier puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'issue de ce dossier est imminente.