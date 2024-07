Mercato - PSG : Xavi Simons a lâché une énorme bombe en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il sort d'une très belle saison avec le RB Leipzig, Xavi Simons est l'un des joueurs qui anime ce début de mercato. Et pour cause, l'international néerlandais est très convoité sur le marché et aurait d'ores-et-déjà tranché pour son avenir puisqu'il aurait annoncé au PSG son intention de partir cet été. Dans le même temps, il serait tombé d'accord avec le Bayern Munich qui négocierait désormais avec la direction parisienne.

Prêté au RB Leipzig après une saison très aboutie au PSV Eindhoven, Xavi Simons a confirmé sa montée en puissance en Bundesliga. Par conséquent, l'international néerlandais est très demandé, mais le PSG, où il est sous contrat jusqu'en 2027, ne veut pas se précipiter dans ce dossier et attend probablement la fin de l'Euro pour connaître le dénouement de ce feuilleton. Cependant, il semblerait que Xavi Simons n'ait pas entendu pour prendre une décision.

Xavi Simons a annoncé son départ au PSG...

En effet, selon les informations de RMC Sport , Xavi Simons aurait déjà annoncé au PSG son intention de partir cet été. Malgré le départ de Kylian Mbappé, l'international néerlandais ne serait pas convaincu par la perspective d'avoir du temps de jeu au sein du club de la capitale qui cherche à se renforcer dans le secteur offensif et fait notamment le forcing pour recruter Khvicha Kvaratskhelia.

... et tombe d'accord avec le Bayern Munich !

Et dans le même temps, Xavi Simons serait tombé d'accord avec le Bayern Munich avec à la clé un salaire annuel estimé à 6M€ bruts qui peut monter jusqu'à 10 ou 12M€ avec les bonus. Le club bavarois va désormais entrer en négociations avec le PSG où l'international néerlandais est sous contrat jusqu'en 2027. L'idée d'un transfert sec est à exclure, il s'agira donc d'un prêt avec ou sans option d'achat. Par conséquent, le départ de Xavi Simons prend forme.