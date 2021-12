Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du projet QSI a tranché pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que son contrat de base court jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria n’envisage en aucun cas de quitter le Parc des Princes et souhaite faire jouer son année supplémentaire en option.

Récemment Interrogé sur son avenir au PSG, Angel Di Maria affichait un souhait très clair malgré son contrat qui arrivera à expiration en fin de saison : « Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », a indiqué l’international argentin. Et la tendance se précise dans ce dossier…

Di Maria va rester un an de plus

RMC Sport a annoncé dimanche qu’Angel Di Maria aurait déjà convenu avec la direction du PSG d’activer son année supplémentaire en option l’été prochain, le liant ainsi jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale lorsque cette opération aura été officialisée.