Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste à 80M€ de Leonardo lâche un message clair sur son avenir !

Publié le 7 janvier 2022 à 1h45 par B.C.

De nouveau annoncé dans le viseur du PSG ces derniers jours, Sergej Milinkovic-Savic ne prête pas attention aux rumeurs concernant son avenir.

Et si Leonardo décidait de réactiver la piste Sergej Milinkovic-Savic ? Ces dernières années, le milieu de la Lazio a régulièrement été annoncé dans le viseur du PSG et d’autres cadors européens, sans que cela n’aboutisse à un transfert. Sergej Milinkovic-Savic (26 ans) est resté du côté de Rome, et a même prolongé son bail jusqu’en juin 2024, ce qui n’aurait pas découragé le directeur sportif du PSG. Il y a quelques jours, Sergej Milinkovic-Savic, dont le prix estimé entre 70 et 80M€, a de nouveau été annoncé dans le viseur du club parisien, bien que l’entourage du joueur ait écarté l’idée d’un départ. Interrogé sur le sujet, le principal intéressé n’a pas prêté attention à ces rumeurs, préférant se focaliser sur la Lazio.

« Tant qu'il n'y a rien de concret, je ne me laisserai pas influencer »