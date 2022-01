Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour l’avenir de Kingsley Coman ?

Publié le 7 janvier 2022 à 1h15 par T.M.

Evoqué du côté du PSG, Kingsley Coman serait finalement loin d’être parti du Bayern Munich.

Se préparant également au pire avec Kylian Mbappé, le PSG doit donc penser à sa succession. Et pour cela, Leonardo regarderait notamment du côté du Bayern Munich avec un certain Kingsley Coman. Formé au sein du club de la capitale, le Français pourrait donc y faire son retour. Dernièrement, il était ainsi expliqué que Coman n’était pas forcément enclin à prolonger au Bayern Munich et étant sous contrat jusqu’en 2023, il pourrait alors être vendu durant le prochain mercato estival. Finalement, la tendance aurait considérablement évolué.

Coman prêt à prolonger ?